Pela primeira vez desde sua reativação, Hospital do Bairro registra ‘zero internações’ para Covid

Botucatu segue com redução de novos casos e internados por Covid

Pela primeira desde sua reativação em março deste ano, o Hospital do Bairro está sem pacientes internados para Covid-19 neste momento. A informação foi dada na noite desta quarta-feira, dia 23, pelo Secretário da Saúde, André Spadaro, em boletim coronavírus.

A unidade mantém 10 leitos de emergência especialmente para tratar de pacientes com Covid. As recentes altas registradas no local mostram o recuo nos números da Covid em Botucatu, com menos casos novos e internações.

Outros 3 Hospitais ou Unidades de Botucatu recebem pacientes com Covid em Botucatu, sendo o Pronto Socorro Adulto, Hospital das Clínicas e Unimed. Os dois últimos recebem pacientes de Botucatu e região.

Quadro geral da COVID-19 em Botucatu

Total de casos – 16.282

Óbitos – 258 (200 somente em 2021)

Recuperados – 15.574

Em quarentena – 399

Pacientes positivos internados – 51

Pacientes em UTI– 31 (26 no HC e 5 na Unimed)

Ocupação de leitos UTI

A taxa de ocupação de leitos UTI em Botucatu também é observada com cuidado. O Hospital das Clínicas tem 115%, em um cenário onde recebe pacientes de toda a região e interior do estado.

Já na Unimed II a situação apresenta agora 45% de ocupação na Terapia Intensiva. Esse número oscilou durante a semana, chegando a 55%.

Confira o Boletim Coronavírus de Botucatu