Pardinho realiza “Dia D” contra o sarampo neste sábado, 15

A Diretoria de Saúde de Pardinho dará início à campanha contra Sarampo, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde e o Ministério da Saúde, para alcançar crianças e jovens ainda não imunizados contra a doença.

Serão aplicadas doses da vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, rubéola e caxumba.

As vacinas serão aplicadas em pessoas na faixa etária de 5 a 19 anos e estarão disponíveis em todos os postos de vacinação de Pardinho até o dia 13 de março.

Neste sábado dia, 15, haverá o “Dia D”, na Unidade Mista de Saúde de Pardinho. O horário será das 08h00 às 17h00 e é importante comparecer com a carteirinha de vacinação, para que o profissional verifique a necessidade da aplicação da dose.

A realização desta ação e a adesão do público-alvo são imprescindíveis para garantir a devida proteção da população contra o sarampo e possibilitar a interrupção da circulação do vírus no país, sendo este um passo importante para a eliminação da doença no Brasil.