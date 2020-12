Pacientes que recebem sangue falam da importância do ato de doá-lo

A Unimed Botucatu abraçou a campanha do Hemocentro do HC da Unesp, responsável pela distribuição de sangue e hemoderivados para 38 hospitais da região, para incentivar as doações de sangue, neste final de ano e ao longo de 2021.

Os pacientes que recebem ou receberam sangue para seus tratamentos em 2020 escreveram cartinhas sobre a importância do ato de doar em suas vidas. As palavras testemunhais dão um novo e mais forte significado à famosa frase: “doar sangue é salvar vidas” e estão comovendo a comunidade.

As cartinhas estão expostas nas árvores de Natal em todo o HC da Unesp Botucatu e agora também nos serviços de atendimento da Unimed, junto com informações de como doar.

A Unimed possui um Posto de Coleta de Doação de Sangue bem no centro da cidade (junto ao Hospital Unidade I), com estacionamento privativo e horário agendado. Esse posto tem a finalidade de ampliar os pontos de captação de sangue do Hemocentro, já que muitas vezes é difícil para o doador se locomover até Rubião Junior.

Para doar sangue, neste Natal ou em qualquer dia de 2021 é só agendar:

Unimed Botucatu – Rua Major Leônidas Cardoso (junto ao Hospital Unidade 1) – 14 3112-7676

Hemocentro HC Unesp – 14 3811-6041 / 3813 6931