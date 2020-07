Pacientes de Botucatu e Areiópolis recebem alta após cura da convid no HC

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) atualizou nesta segunda-feira, 27, suas principais informações sobre o coronavírus. Nas últimas 24 horas foram registradas mais duas altas hospitalares de pacientes.

São moradores de Botucatu e Areiópolis respectivamente, sendo eles:

– Um homem, de 58 anos, de Areiópolis, com comorbidades;

– Uma mulher, de 53 anos, de Botucatu, com comorbidades;

Novos óbitos

Infelizmente mais três óbitos também foram registrados no HC. Os casos são os seguintes:

-Um homem, de 63 anos, morador de Botucatu. Ele estava internado desde 18/07/2020, com comorbidades. A morte ocorreu durante esta madrugada.

-Uma idosa, 76 anos, de Itatinga, internada no HC desde 18/07/2020, com comorbidades.

– Um homem, de 55 anos, morador de Mineiros do Tietê, internado no HC desde 12/07/2020, com comorbidades.

Segue abaixo tabela atualizada com número de pacientes internados (casos suspeitos e confirmados) em enfermarias e UTI do HC, além das altas e óbitos confirmados.