Paciente se emociona ao deixar Hospital Sorocabano em Botucatu, após ser curado da Covid; veja vídeo

Anderson Cavarzere da Silva, de 38 anos, foi internado no dia 11 de março no PS Adulto de Botucatu depois de ter contraído a Covid-19. Com a piora do estado de saúde, ele foi transferido no dia 13 a um leito semi-intensivo do Hospital Sorocabano. No último dia 28 ele recebeu alta e na saída fez questão de agradecer a equipe que o atendeu.

“Com certeza eu não tenho como agradecer. Mesmo com tantas dificuldades que eles enfrentam nas suas jornadas de trabalho muito longas, mesmo assim tiram forças que só pode ser Deus para dar, para que eles possam cuidar tão bem da gente e além de tudo nos dar força e passar confiança que tudo vai ficar bem!”, disse Andreson ao Acontece.

O Hospital Sorocabano realiza atendimento de pacientes Covid-19 em dez leitos de cuidados semi-intensivos desde fevereiro de 2021. O custeio é feito pela Prefeitura e os leitos contam com suporte para suplementação de oxigênio, equipe médica e de enfermagem, além de fisioterapia respiratória.