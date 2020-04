Paciente positivo para Covid19 recebe alta no Hospital Unimed Botucatu; veja vídeo

A Unimed divulgou nesta tarde um vídeo de uma paciente que estava internada no novo hospital da cidade recebendo alta e sendo aplaudida pela equipe médica. Assita

Paciente estava sob os cuidados do pneumologista Dr. André Luís Silva Diarcadia. O Diretor Técnico do Hospital, Dr. Juan Carlos Lannos, agradeceu o empenho da equipe e tranquilizou os beneficiários informando que a Unimed está preparada para enfrentar a doença, e enfatizou que a população deve seguir as diretrizes de nossas autoridades, que estão trabalhando para a saúde no nosso município e região.