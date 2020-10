Paciente cai da sacada de enfermaria no HC de Botucatu e fica em estado grave

O Hospital das Clínicas de Botucatu abriu uma sindicância para apurar um grave acidente que aconteceu na madrugada desta segunda-feira, 12, na unidade. De acordo com informações do site 14 News, um homem de 58 anos caiu da sacada do primeiro andar do Hospital.

Uma equipe de trauma do PS foi acionada para atender o paciente, que estava caído e com muito sangramento. O paciente havia feito uma cirurgia de intestino e estava se recuperando na enfermaria.

Após a queda, o homem foi entubado e levado ao setor de emergência para atendimento. Uma das suspeitas é de que o paciente tenha tentado se evadir do hospital, segundo a autarquia.

O caso será investigado pela Polícia Civil. O paciente se encontrada em estado grave devido à queda.

Nota do HC