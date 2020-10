Outubro Rosa em Botucatu traz informações importantes para mulheres

O mês de outubro ganha a cor rosa para conscientizar mulheres acima dos 40 anos de idade sobre a importância da prevenção do câncer de mama.

O tema nacional da campanha do Outubro Rosa deste ano é “quanto antes melhor”, com a ideia de alertar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce, que aumenta bastante as chances de cura.

Um estilo de vida saudável, consultas regulares e a realização de mamografias anualmente a partir dos 40 anos são algumas recomendações.

Durante o Outubro Rosa, as mulheres de Botucatu poderão realizar a mamografia da seguinte forma:

– mulheres de 40 a 59 anos de idade, poderão procurar diretamente a Casa da Mama portando o RG e o cartão SUS atualizado, e realizar a mamografia;

– mulheres de outras faixas etárias (60 anos ou mais), deverão procurar antes a Unidade de Saúde mais próxima de sua residência e pegar a guia de encaminhamento com o agendamento do exame. Os exames são gratuitos, com o laudo saindo em poucos dias.

As mamografias serão realizadas na Casa da Mama, localizada na rua Dr. Costa leite, 1190, Centro. O telefone é o (14) 3813-3779, e o local atua de segunda à sexta, das 8 às 12 horas, e das 13 às 17 horas. Aos sábados, o atendimento é das 8 às 12 horas.

O câncer de mama, quando diagnosticado precocemente, possui uma taxa de cura próxima a 100 % e requer tratamentos menos mutilantes.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Major Matheus, 7, Vila dos Lavradores

Telefone: (14) 3811-1100