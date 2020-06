Ocupação de leitos UTI para covid-19 continua baixa em Botucatu

No HC de Botucatu apenas 31% dos leitos estão ocupados

A situação continua relativamente tranquila quando o assunto é ocupação de leitos UTI para Covid-19 em Botucatu. Esse item é uma das exigências do Governo do Estado aos municípios para continua com suas atividades econômicas durante a pandemia do novo coronavírus.

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu divulgou nesta quarta-feira, dia 03, que a taxa de ocupação de leitos UTI exclusivos para Covid-19 é de apenas 31% de seus atuais 16 leitos.

Essa porcentagem ficará ainda menor, se manter o mesmo patamar, pois o Hospital aumentará sua capacidade com 14 novos leitos, totalizando 30 unidades de UTI.

“Estes leitos são resultado de uma luta dura, que iniciamos no começo da pandemia do novo coronavírus em nossa cidade e é uma conquista importante não só para Botucatu, mas toda a região”, disse o Prefeito de Botucatu Mário Pardini.

O Hospital Unimed também tem uma situação perfeitamente estável. Dos 10 leitos UTI para Covid-19, apenas dois estão sendo utilizados, ou seja, taxa de apenas 20%.

Não bastasse isso, a Prefeitura firmou no início deste mês um acordo com a Unimed Botucatu para a contratação de 150 diárias de UTI e 150 diárias em enfermaria para pacientes que não possuem convênio, caso o HCFMB apresente lotação em seus leitos para Covid-19, o que hoje está longe de ocorrer.

Casos x testes

Lembrando que Botucatu possui 299 casos confirmados de coronavírus. Muitos desses casos que testaram positivo estão em isolamento domiciliar e não precisaram ser internados.

Neste número total estão incluídas também pessoas que já foram curadas, cidadãos que apresentaram anticorpos para a doença, ou seja, que já tiveram em algum momento contato com o vírus, além dos 7 óbitos registrados desde o início da pandemia.

O número de positivos pode ser expressivo, mas se dá pelo fato de Botucatu estar testando em massa a população. Pessoas com síndromes gripais e familiares assintomáticos passam pelos testes RT-PCR diariamente.

Botucatu conseguiu ainda no mês de março um total de 125 mil testes. A iniciativa foi possível graças a um convênio entre Prefeitura, Famesp, HCFMB e empresas da cidade.