Núcleo de Hospitais Sustentáveis do HC realiza parceria com Projeto Naninhas do Amor Botucatu

No último dia 4, o Núcleo de Hospitais Sustentáveis (NHS) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) realizou a doação de mais de 23 Kg de tecido inservível para o Projeto Naninhas do Amor Botucatu, sendo 19,1kg de algodão (resto de costura) e 4kg de SMS (material estéril utilizado em embalagens do Centro Cirúrgico).

O projeto social Naninhas do Amor Botucatu é formado por voluntários que confeccionam travesseiros em formato de pequenos bonecos, para doá-los a hospitais infantis (inclusive ao próprio HCFMB), creches e comunidades vulneráveis da cidade. Todo o trabalho é voluntário e depende de doações para a compra de materiais.

Eleonora Hoshino / Arquivo pessoal

A empresária e artista plástica Eleonora Hoshino, voluntária do Projeto, recebeu os tecidos doados pelo HC e relata a importância do gesto para a manutenção dos trabalhos voluntários. “Ao longo dos anos, recebemos pequenas doações de tecidos e dinheiro, mas nunca em uma quantidade tão generosa como esta feita pelo Hospital. A partir desta doação de tecido somada à campanha de arrecadação de dinheiro feita em 2021, temos material garantido para o ano inteiro e, inclusive, pretendemos aumentar a produção para alcançar um maior número de crianças. Em nome do projeto, agradeço imensamente a contribuição de todos”.

Renata Camargo, assessora técnica do NHS do HCFMB, lembra a vocação e a história do Hospital na execução de projetos ambientais, reconhecidas com o Prêmio Amigo do Meio Ambiente em 2021, com um projeto de destinação adequada de tecidos inservíveis. “Agora, tivemos o prazer e a alegria de viabilizar esta parceria e poder colaborar com este lindo projeto das Naninhas do Amor, dando um destino mais sustentável aos nossos resíduos e promovendo a saúde planetária”.

A doação teve o apoio do Centro Cirúrgico, que guarda o tecido para os projetos do NHS, e do Núcleo de Hotelaria, que cedeu os restos de costura. “É de grande valia poder contribuir com um projeto tão bonito, e é muito gratificante saber que cada pedacinho de tecido atingirá, de alguma forma, as crianças que serão contempladas”, relatam as enfermeiras Juliana da Silva Barbosa e Marcela Cristina M. Zanqueta Vasques, respectivamente, coordenadoras do Núcleo de Higienização e do Centro Cirúrgico do HCFMB.

Equipe do HCFMB com naninhas (foto tirada antes da pandemia da Covid-19)

O HCFMB, por meio do NHS, participa da Rede Global de Saúde Sem Dano desde 2013, com o intuito de implantar ações mais sustentáveis dentro do serviço e conscientizar os servidores para estas práticas. “Lutamos para que o HCFMB continue sendo um exemplo de como os hospitais podem ser mais sustentáveis, procurando também contribuir para projetos socioambientais”, encerra Prof.ª Karina Pavão, coordenadora do NHS.

Para conhecer mais sobre o projeto Naninhas do Amor, acesse @naninhas_do_amor_Botucatu nas redes sociais.

Compartilhe esta notícia