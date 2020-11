Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde do HC de Botucatu firma parceria com Ministério da Saúde

Pesquisas e tecnologia em prol dos pacientes: é com este objetivo que o Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATS) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) foi um dos 10 núcleos selecionados em todo o Brasil para iniciar uma relação de parceria com o Ministério da Saúde, a partir da Secretaria-Executiva da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec).

coordenadora do NATS do HCFMB, Prof.ª Associada Silvana Andréa Molina Lima, conta que, no início deste ano, a Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde (REBRATS) lançou um questionário dirigido aos núcleos e seus profissionais, para recadastramento e apresentação de projetos. “Fizemos o relatório e fomos surpreendidos por um e-mail com a indicação do núcleo, por conta das atividades e estudos que estamos desenvolvendo, e com a convocação para uma reunião online em agosto que envolveu a Secretaria-Executiva da Conitec, a fim de esclarecer dúvidas sobre as parcerias”.

O Ministério da Saúde repassará algumas demandas aos núcleos selecionados parceiros para o desenvolvimento de estudos de interesse do órgão. Entre os repasses, incluem-se projetos envolvendo as seguintes temáticas: elaboração e/ou atualização de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDTs), parecer técnico-científico, ensaios clínicos, síntese de evidências e revisão sistemática. “Estamos passando por treinamentos específicos na parte de diretrizes e pareceres, com tutores credenciados pelo Ministério da Saúde, e fizemos um projeto do que será possível realizar aqui no HCFMB, que está em análise estrutural e de viabilidade de financiamento”.

Para a Prof.ª Silvana, são diversos os benefícios destas parcerias para o Ministério da Saúde, para o Hospital e para o paciente. “Este trabalho ajuda a otimizar a ação da Conitec que recebe, segundo o REBRATS, cerca de 90 demandas de incorporação de tecnologias em Saúde por ano. Para o HCFMB, a parceria traz mais visibilidade nacional ao nosso trabalho, incentivando a qualificação dos nossos profissionais, que desenvolvem estudos e têm muitos projetos financiados. Com isso, podemos contribuir para que estas tecnologias sejam incorporadas no SUS, oferecendo um melhor tratamento para o paciente, com segurança, eficácia e custo acessível”, encerra.

Sobre o NATS do HCFMB

O Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATS) foi criado, no HCFMB, em 2009, a partir de um edital de Chamada Pública do Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde (DECIT/MS) para Hospitais de Ensino, em que o Hospital teve sua proposta selecionada para a criação do Núcleo e passou a integrar a Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde (REBRATS).

Integrante do Departamento de Gestão de Atividades Acadêmicas (DGAA), o NATS tem o objetivo de introduzir e disseminar a cultura sobre Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) na instituição e no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde (SES-SP).