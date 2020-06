Novos leitos UTI/Covid-19 no Hospital das Clínicas em Botucatu devem estar disponíveis ainda esta semana

Os novos leitos UTI/Covid-19 do Hospital das Clínicas estarão prontos para ocupação ainda esta semana. A informação foi dada pelo Superintendente da autarquia nesta quarta-feira, 17, durante entrevista no Programa Bom Dia Criativa, da Rádio Criativa FM.

O Governo do Estado de São Paulo destinou ao HCFMB na última quinta, 11, um lote de 14 novos respiradores. Os equipamentos estão sendo devidamente adequados e permitirão a abertura de mais 14 leitos de UTI, com foco na assistência aos pacientes com COVID-19.

“Já temos 8 leitos para funcionamento imediato e mais 6 que estarão em funcionamento, caso necessário. Eu tenho uma reunião hoje para discutir a certificação dos leitos e a gente deve anunciar entre hoje e amanhã”, disse Balbi em parte da entrevista.

Atualmente o HCFMB tem uma taxa de ocupação de 37% dos 16 leitos ocupados. Se levar em conta os 30 leitos, esse número diminui para 20%, ou seja, bem abaixo dos 60% recomendado pelo Governo do Estado de São Paulo.

Confira abaixo tabela com números covid-19 do HCFMB