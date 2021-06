Novo relatório aponta redução de 71% nos casos de Covid em Botucatu

Botucatu apresentou nesta semana mais uma sensível redução na taxa de transmissão do novo coronavírus. A informação foi dada neste sábado, dia 26, pelo Prefeito Mário Pardini, em postagem no Facebook.

As estatísticas também foram publicadas pelo Ministério da Saúde, que participa do estudo de efetividade com a vacina Oxford/AstraZeneca. A redução de casos é celebrada como consequência, ainda que tímida, da vacinação em massa no dia 16 de maio.

O fechamento da chamada ‘semana epidemiológica’ aponta 283 novos casos em Botucatu, contra 515 da última semana. Se contarmos o ápice registrado há semanas, quando foram reportados 988 novos casos, a redução chega a 71,3%.

Os números apresentados hoje ficam abaixo dos que foram contabilizados nas últimas 6 semanas em Botucatu. Os dados devem constar na noite de hoje em mais uma edição do boletim coronavírus.

A média semanal ainda inspira cuidados, mas é certo que haverá uma queda ainda mais flagrante nos próximos boletins. Vale lembrar que houve aumento significativo na testagem que a Saúde oferece, o que fez aumentar a estatística. A cidade aplicou aproximadamente 100 mil testes desde o início da pandemia.

Outro dado importante é que houve novamente diminuição no número de pessoas internadas. São quatro unidades em Botucatu que recebem os casos positivos para tratamento (HCFMB, PS Adulto, Hospital do Bairro e Unimed). Durante a semana essa redução chegava a 40% (reportagem aqui).

Hoje são 50 pessoas de Botucatu internadas em enfermaria ou UTI com diagnóstico confirmado para o novo coronavírus. Esse número chegou perto de 100 pacientes na entre maio e o início de junho no município e era de 58 no último sábado, dia 19.

Também houve uma redução de casos em quarentena, ou seja, que se recuperam em casa. Ontem o boletim apontava para 332 pessoas, sendo que há três semanas eram 900 registros.