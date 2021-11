Novembro Azul: Icesp alerta para mitos e verdades sobre o câncer de próstata

Especialistas do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo esclarecem questões relacionadas à doença

No Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, celebrado nesta quarta-feira (17), o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, unidade ligada à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, alerta para mitos e verdades relacionados ao câncer de próstata durante a campanha Novembro Azul.

“O Instituto reconhece a relevância da campanha Novembro Azul e, todos os anos, promove ações para conscientizar a população sobre o câncer de próstata e chamar a atenção para a saúde do homem. O diagnóstico precoce eleva as chances de cura para o câncer e possibilita um tratamento menos agressivo”, ressalta o Presidente do Conselho Diretor do Icesp, Prof. Dr. Paulo Hoff.

O Vice-presidente do Conselho Diretor do Icesp e Professor Titular de Urologia do Departamento de Cirurgia da FMUSP, Prof. Dr. William Nahas, explica o que é a doença. “O câncer de próstata é classificado como um adenocarcinoma, ou câncer glandular, que inicia quando as células glandulares secretoras de líquido seminal da próstata sofrem mutações e se transformam em células cancerosas”, comenta.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de próstata é o segundo tipo mais comum no sexo masculino, atrás do câncer de pele não melanoma. Estima-se que tenha atingido 65.840 pessoas em 2020 no Brasil, correspondendo a 29,2% dos tumores incidentes entre os homens.

Confira abaixo alguns mitos e verdades sobre o câncer de próstata respondidos pelo médico da equipe de Urologia do Instituto, Dr. Maurício Cordeiro, e pelo Chefe do Grupo de Tumores Geniturinários, Dr. José Maurício Mota:

O câncer de próstata não apresenta sintomas na fase inicial?

Verdade

A doença não causa sintomas no começo de seu desenvolvimento, por isso, a partir dos 45 anos, é importante consultar um urologista regularmente. Descobrir a doença em um estágio inicial possibilita tratamentos menos agressivos, com alto índice de cura e mais qualidade de vida aos pacientes.

Dr. Mauricio Cordeiro, médico urologista

O câncer de próstata afeta apenas homens idosos?

Mito

O câncer de próstata também pode afetar homens jovens, apesar de ser mais comuns entre os idosos. Por isso, é fundamental manter o acompanhamento médico.

Dr. José Maurício, médico oncologista

Possuir parentes de primeiro grau com a doença aumenta o risco?

Verdade

O histórico familiar é um dos principais fatores de risco para o câncer de próstata. Se um parente de primeiro grau (pai ou irmão) já desenvolveu a doença, o risco é maior (por volta de 2 a cada 6 homens) e conforme maior o número de parentes de primeiro grau maior o risco.

Dr. Mauricio Cordeiro, médico urologista

Segurar o xixi é um fator de risco?

Mito

Segurar o xixi não é um fator de risco para o câncer de próstata. No entanto, prender a urina pode aumentar o risco de infecções urinárias e doenças vesicais.

Dr. Mauricio Cordeiro, médico urologista

A vasectomia aumenta a chance de se desenvolver câncer de próstata?

Mito

Não há relação entre a vasectomia e o câncer de próstata. Homens que realizaram o procedimento devem fazer os exames preventivos normalmente.

Dr. Mauricio Cordeiro, médico urologista

O exame de PSA diagnostica câncer de próstata?

Mito

A confirmação do diagnóstico é feita através da biópsia, após o exame de toque retal. A biópsia consiste na retirada de pequenos fragmentos por agulha fina introduzida pelo reto guiada por ultrassom e feita com sedação, quando achados indício de câncer pelo exame clínico (toque retal) combinados com o resultado da dosagem do PSA no sangue.

Dr. Mauricio Cordeiro, médico urologista

Quem faz exame de PSA não precisa fazer o exame de toque retal?

Mito

O PSA deve ser realizado em conjunto com o toque retal. Juntos, estes exames contribuem para o diagnóstico, mas um não substitui o outro.

Dr. Mauricio Cordeiro, médico urologista

O toque retal é importante para diagnosticar a doença?

Verdade

O exame de toque retal é muito importante, ele é realizado pelo médico para identificar áreas endurecidas na próstata e outras alterações que podem ser suspeitas de câncer.

Dr. Mauricio Cordeiro, médico urologista

O tratamento do câncer de próstata pode causar impotência?

Verdade

Pode causar impotência a depender do tratamento e da idade e ereção prévia do paciente.

Dr. Mauricio Cordeiro, médico urologista

Os homens só devem se preocupar com o câncer de próstata?

Mito

O homem pode ter outras neoplasias urológicas (câncer de bexiga, rim, testículo e pênis), assim como neoplasias não urológicas. Além disso, doenças cardiovasculares respondem por parte significativa dos casos de morte entre os homens. É importante cuidar da saúde como um todo.

Dr. José Maurício, médico oncologista

Hábitos saudáveis podem auxiliar na prevenção e no tratamento de câncer?

Verdade

Manter uma alimentação saudável, praticar exercícios físicos regularmente, evitar o consumo de cigarro e bebidas alcoólicas em excesso diminuem o risco de câncer.

Dr. José Maurício, médico oncologista

