Novembro Azul: diagnóstico precoce salva vidas

O Instituto Nacional do Câncer (INCA) estima que, por ano, são registrados 65.000 novos casos de câncer de próstata no Brasil. Isto equivale dizer que a cada nove homens, um desenvolverá a neoplasia em algum momento da vida.

“O câncer é um erro na multiplicação celular, que não responde mais a estímulos de contenção. E esta célula começa a se multiplicar de maneira importante, subtraindo os nutrientes de células boas”, explica Dr. Fernando Ferreira Gomes Filho, médico urologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB).

O câncer de próstata é o segundo com maior incidência na população masculina. “Apesar desta grande prevalência, a sua causa é relativamente pouco conhecida, entretanto sabemos de alguns fatores de risco que aumentam a probabilidade da doença, como histórico familiar, fatores genéticos e hereditários, além do tabagismo e excesso de gordura corporal”, frisa Dr. Fernando.

Manter uma dieta com baixa ingestão de gordura e aumentar o consumo de legumes, frutas, vegetais, a prática regular de atividade física e o controle da gordura corporal são elementos relevantes para prevenir o câncer de próstata.

“A principal forma de prevenção é o diagnóstico precoce. Nós conseguimos diagnosticar a doença num momento passível de cura e por isso a importância deste mês (Novembro Azul) em que levamos este conhecimento à população masculina”, pontua o especialista.

A indicação da melhor forma de tratamento depende de vários aspectos, como estado de saúde atual do paciente, estadiamento da doença e expectativa de vida. Em casos de tumores de baixa agressividade há a opção da vigilância ativa, na qual periodicamente se faz um monitoramento da evolução da doença intervindo se houver progressão da mesma.

Para saber mais sobre o câncer de próstata e a importância da realização de exames, especialmente no Novembro Azul, ouça o podcast com o Dr. Fernando no link: https://jornal.hcfmb.unesp.br/index.php/2021/11/11/novembro-azul/

