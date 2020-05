Nova regra permite retirada de remédios em maior quantidade no Programa Farmácia Popular

Segundo o governo, as novas regras têm caráter temporário com objetivo de facilitar o acesso da população ao programa. Agora, pacientes podem retirar, em um único atendimento, a quantidade suficiente de medicamentos para realizar o tratamento por até 90 dias, ficando livres de voltar à farmácia por até três meses.

Essa alteração é válida para todos os medicamentos oferecidos pelo programa, incluindo as fraldas geriátricas. Também houve ampliação, de 30 dias para três meses, do prazo de validade para que o cidadão retire medicamentos nas unidades do programa.

Outra flexibilização é quanto à comprovação para poder pegar remédios no lugar de pacientes impedidos de ir pessoalmente às farmácias por conta de limitação de mobilidade, como idosos e acamados.

Com as novas regras, serão aceitas declaração de próprio punho, sem necessidade do reconhecimento de firma em cartório. O modelo do documento está disponível no site do Programa da Farmácia Popular. Basta abrir o arquivo, imprimir e assinar.

Segundo o Ministério da Saúde, as novas medidas possibilitam uma menor circulação de pessoas com mais de 60 anos, consideradas grupo de risco para a Covid-19. Este grupo de pessoas representa 55% dos usuários do programa.