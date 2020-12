No “Dezembro Vermelho”, estudantes apoiam Saúde em campanha de prevenção da Aids

Iniciativa dá visibilidade para informações de prevenção e tratamento da doença; peças foram elaboradas por alunos da Universidade Metodista

Às vésperas do Dia Mundial da Luta Contra a Aids, no dia 1º de dezembro, o Centro de Referência e Treinamento (CRT) em DST/Aids-SP, vinculado à Secretaria de Estado da Saúde, promove, nesta segunda (30), a Campanha de Prevenção Combinada 2020. Em parceria com alunos de Publicidade e Propaganda da Universidade Metodista, a iniciativa estimula a visibilidade do assunto e disseminação de informações sobre a Aids.

Desde 2015, o CRT mantém parceria com os alunos da Metodista e promove campanhas em redes sociais, televisão, rádios e impressos. Até o momento, já foram feitas 18 campanhas completas acerca de diversos temas relacionados à prevenção do HIV e da Aids, infecções sexualmente transmissíveis que podem ser transmitidas através da relação sexual desprotegida ou por meio do contato com mucosas ou área ferida do corpo, além do compartilhamento de seringas e agulhas.

Atualmente, o HIV atinge principalmente jovens homossexuais com idade entre 15 e 24 anos, sobretudo jovens negros. Embora o Governo de São Paulo ofereça, na rede de saúde pública, opções de prevenção como PEP, PrEP, testagem, TcP (tramento como prevenção) e o I=I (indetectável=intransmissível), ainda há um alto índice de discriminação às pessoas vivendo com a doença e baixo acesso de populações mais empobrecidas às principais tecnologias de prevenção.

O evento acontece através da plataforma Zoom, das 13h30 às 15h, por meio do link: https://bit.ly/39nr07Y. O ID da reunião é 941 5255 6238, e a senha 399507.

O Programa Estadual DST/Aids-SP disponibiliza tratamento e testes de HIV, que visam o diagnóstico precoce e podem ser realizados o ano todo. Essa política tem contribuído para o diagnóstico e tratamento oportuno de gestantes durante o pré-natal. Mais informações podem ser encontradas no site www.crt.saude.sp.gov.br, ou através do telefone 08000 16 25 50.

Dicas de prevenção de ISTs

– Use camisinha do começo ao fim da relação sexual;

– Nunca utilize o mesmo preservativo por mais de uma vez;

– Não compartilhe objetos perfuro-constantes, como seringas e agulhas;

– Gestantes devem realizar os testes de sífilis e Aids, prevenindo e evitando a transmissão das doenças ao feto.