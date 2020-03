Nebulização na Vila Nova Botucatu será retomada na sexta-feira, 20

A Prefeitura de Botucatu, por meio da Vigilância Ambiental em Saúde, VAS, informa que a atividade de nebulização desta quinta-feira, 19, na Vila Nova Botucatu, foi interrompida devido às chuvas.

A aplicação do inseticida será retomada amanhã, 20, a partir das 8 horas (início padrão das atividades) em quatro quarteirões que não foram nebulizados localizados entre a Avenida Camilo Mazoni, Avenida Leonardo Vilas Boas, Rua Aurélio Ferrari, Rua Dr. João Cândido Villas Boas, Rua Pedro Ângela e Rua Virgílio Bartoli.

Os agentes de combate às endemias visitarão os imóveis previamente e orientarão quanto à preparação do ambiente para receber a aplicação do inseticida. Após 20 minutos, os agentes retornarão para confirmar se o ambiente já está preparado para o bombista aplicar o produto.

O tempo mínimo de espera para retornar ao imóvel após a aplicação do inseticida deverá ser de 15 minutos. Em hipótese alguma, os bombistas retornarão aos imóveis que estavam fechados ou não preparados para receber o inseticida, portanto é importante que a preparação do ambiente seja seguida dentro do prazo estipulado.

Como preparar o imóvel para receber a nebulização:

1º – Guarde em local fechado ou mantenha cobertos os alimentos, utensílios de cozinha, roupas limpas ou penduradas no varal, bebedouros de animais e aquários;

2º – Retire ou mantenha levantadas roupas de cama e toalhas de mesa para que o inseticida possa atingir todos os locais;

3º – Mantenha abertas as portas, janelas e cortinas para facilitar a entrada do inseticida;

4º – Retire ou mantenha em cômodo fechado os animais domésticos (cães, gatos, aves, entre outros);

5º – Pessoas impossibilitadas de aguardarem a aplicação do inseticida do lado de fora, deverão permanecer em cômodo com portas e janelas fechadas.