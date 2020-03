Mutirão de cirurgias onco-dermatológicas é realizado no Hospital Estadual Botucatu

Nos dias 20 e 21 de fevereiro, foi realizado no Hospital Estadual Botucatu (HEBo) o primeiro mutirão do ano de cirurgias Onco-Dermatológicas, promovido pelo Serviço de Dermatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB).

O objetivo do mutirão foi atender pacientes identificados pela Campanha de Combate ao Câncer de Pele, realizada em dezembro do ano passado no Centro de Saúde Escola (CSE) da Vila dos Lavradores, reduzindo assim a fila de espera por esses procedimentos.

Sob coordenação da Dr.ª Heloisa Bueno Pires de Campos e da enfermeira Elisângela Dias, foram atendidos 60 pacientes com melanomas, espinocelulares e carcinomas basocelulares da face.

Participaram deste mutirão docentes, médicos e residentes da Dermatologia, com o apoio da equipe de Enfermagem da Cirurgia Ambulatorial do HEBo. Durante o ano, haverá mais dois mutirões de cirurgias no HEBo, em datas a serem confirmadas.

