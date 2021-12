Motociclistas do TCP 299 doam sangue na Unimed Botucatu

Os integrantes do Moto clube TCP 299 Botucatu participaram de mais uma campanha de Doação de Sangue, neste sábado, 04.

A ação é tradicional entre o grupo, que já faz doações periódicas há mais de 04 anos, mas essa foi a primeira vez que eles utilizaram o Posto de Coleta da Unimed Botucatu, no centro da cidade.

“Muito prático, por ser no centro, ter estacionamento e ser agendado. Em geral nós só podemos doar no sábado, e sempre tem muita gente nesse dia. Aqui foi bem tranquilo”, avaliou Luiz Carlos Pinto, o “Carlão”, comerciante, que preside o Moto clube.

Além dele, o vice presidente, Clodoaldo Francisco – Chiquinho – e o tesoureiro, Sérgio Parré, também estavam entre os doadores. Eles contam que a principal motivação do grupo são as inúmeras ações sociais realizadas ao longo do ano. “Somos um clube bem familiar e realizamos ações em prol do mais necessitados”, explicaram.

O Sangue doado no Posto de Coleta da Unimed Botucatu é enviado ao Hemocentro e de lá distribuído para a região. Em 2021 muitos parceiros mantiveram aquecidas as doações, como os fiéis Catedral Metropolitana, os dentistas da APCD Botucatu, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar e o Colégio La Salle, que fazem campanhas para captação durante todo o ano.

Os colaboradores e médicos da Unimed da Botucatu também doam periodicamente.

O Posto de Coleta da Unimed Botucatu fica junto ao Hospital Unidade 1 (Praça Isabel Arruda, 138), possui estacionamento próprio e as doações são agendadas pelo telefone (14) 3112-7676.

