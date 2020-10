Morre paciente que caiu de sacada na enfermaria no HC de Botucatu

Morreu nesta quarta-feira, dia 14, o paciente que caiu de uma sacada na enfermaria do Hospital das Clínicas de Botucatu. O fato foi confirmado ao Acontece Botucatu no início desta nesta noite.

O acidente ocorreu na madrugada da última segunda-feira, dia 12. A vítima é um homem, de 58 anos, que se recuperava de um procedimento cirúrgico no intestino.

De acordo com informações, ele caiu da sacada do primeiro andar do complexo. O Hospital abriu uma sindicância para apurar o caso. Logo após a queda, uma equipe de trauma do PS foi acionada para atender o paciente, que estava caído e com muito sangramento.

Após a queda, o homem foi entubado e levado ao setor de emergência para atendimento. Ele teve um trauma crânio-encefálico em decorrência da queda.

Uma das suspeitas é de que o paciente tenha tentado se evadir do hospital, segundo o Hospital das Clínicas. O caso será investigado pela Polícia Civil.

O Hospital afirmou em nota na última terça-feira, dia 13, que abriu uma sindicância interna para apurar o caso, citando a tentativa de evasão. Um Boletim de Ocorrência foi registrado na Policia Civil.