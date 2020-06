Morre mais uma idosa de casa de repouso com surto de Covid em Botucatu

Equipes de saúde do Hospital das Clínicas de Botucatu registraram mais uma morte por Covid-19. Segundo apurou o Acontece Botucatu nesta quarta-feira, 17, trata-se de uma idosa, de 78 anos, que estava internada desde o começo do mês, depois de um surto da doença em duas casas de repouso da cidade.

A informação ainda não foi divulgada oficialmente por HCFMB e Prefeitura, o que deverá ocorrer ainda hoje em seus respectivos boletins. Outros três idosos que frequentavam as casas de repouso também morreram no início de junho.

Com esse registro, Botucatu completa 11 mortes por Coronavírus. Outros 17 pacientes das casas de repouso testaram positivo para a doença, além de 6 funcionários das duas casas, que são do mesmo grupo, uma na Vila Mariana e outra no centro da cidade.

Os outros internos que não foram contaminados estão isolados em quartos de um hotel da cidade, com acompanhamento médico.