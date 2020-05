Morre mais um paciente por Covid-19 em Botucatu, diz HC em boletim

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu divulgou nesta sexta-feira, 15, mais uma morte por coronavírus em Botucatu. Trata-se de um homem, idoso, na faixa de 80 anos, morador da cidade. Ele apresentava outras comorbidades e estava internado no HCFBM.

No total agora são 6 mortes por Covid-19 de moradores de Botucatu. Foram 5 pacientes no HCFMB e um paciente do Hospital Unimed. A Prefeitura de Botucatu deve se manifestar ainda hoje sobre mais este caso.

O Hospital mais uma vez divulgou a taxa de ocupação de leitos para covid-19, que está em 87% na UTI, com 14 pessoas suspeitas ou confirmadas.

A autarquia tem capacidade para expandir dos atuais 16 leitos para um total de 30, porém, depende de verbas do governo estadual.

Veja o boletim divulgado pelo HCFMB

Frente ao seu compromisso com a transparência nas informações prestadas, o HCFMB atualiza suas informações oficiais de hoje, 15 de maio:

Nesta manhã, foi registrado o óbito de paciente internado em enfermaria com diagnóstico confirmado de COVID-19. Trata-se de um homem com cerca de 80 anos, morador de Botucatu, que estava internado há cinco dias em enfermaria do HCFMB.

– Descrição dos óbitos por COVID-19 registrados no HC:

5 – Botucatu

2 – Laranjal Paulista

1 – Arandu

1 – São Manuel

1 – Conchas.

Total: 10

O HCFMB é uma autarquia do estado, referência para casos graves do COVID-19 e atende uma região de cerca de dois milhões de pessoas. Portanto, não são todos os casos que são da cidade de Botucatu.