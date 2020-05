Morre mais um paciente por Covid-19 em Botucatu

A Prefeitura de Botucatu divulgou nesta quarta-feira, 06, mais uma morte por coronavírus em Botucatu. Trata-se de um homem, de 41 anos, morador da cidade que apresentava problemas cardiovasculares e que estava internado no Hospital das Clínicas de Botucatu.

No total são 5 mortes por Covid-19 de moradores de Botucatu. No boletim divulgado pela prefeitura nesta quarta-feira, o secretário de Saúde da cidade, André Spadro fez uma ponderação sobre a forma como o paciente procurou o atendimento hospitalar.

“A procura por atendimento foi de forma muito tardia. Ele já apresentava sintomas há pelo menos cinco dias, com muita falta de ar, e procurou direto o HC em uma situação já muito crítica. Em pouco mais de uma hora da chegada dele no hospital já foi preciso colocá-lo no respirador e evoluiu de forma grave e veio a óbito em menos de 48 horas”, disse Spadaro.

Ainda segundo o secretário, o paciente não havia procurado a Central Coronavírus anteriormente. “É importante que a população utilize todos os serviços que estão sendo disponibilizados. Entre em contato com a Central Coronavírus já nos primeiros sintomas, para que a gente possa agendar a coleta de exames de forma prematura e monitorar o caso para que os pacientes possam ser direcionados ao hospital de forma precoce, o que aumenta a chance de recuperação”, completou.

O número telefônico da Central Coronavírus de Botucatu é (14) 3811-1519.

Veja o boletim extraordinário desta quarta-feira: