Morre mais um paciente de casa de repouso com surto de Covid em Botucatu

A Prefeitura de Botucatu, através do Secretário Municipal de Saúde, André Spadaro, anunciou na noite deste sábado, 20, mais uma morte por coronavírus em Botucatu. Trata-se de um idoso, de 85 anos, proveniente de uma das casas de repouso com surto da doença na cidade.

O paciente tinha outros problemas graves de saúde, segundo informações. Segundo informações, ele estava internado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina em Botucatu e seu óbito foi registrado na noite desta sexta-feira.

Com esse registro, Botucatu completa 14 mortes por Coronavírus em seus números oficiais. São 6 óbitos somente dessas duas casas de repouso com surto da doença. As unidades são administradas pelo mesmo grupo, localizadas na área central e Vila Mariana, respectivamente.

Outros 15 pacientes e 6 funcionários testaram positivo e são assistidos. Os outros internos que não foram contaminados estão isolados em quartos de um hotel da cidade, com acompanhamento médico.

Veja o vídeo do Secretário