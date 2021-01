Morre Freira das Servas do Senhor contaminada por Covid-19

Morreu neste domingo, 31, mais uma integrante da Arquidiocese de Botucatu por Covid-19. No começo da manhã foi divulgado o falecimento do Padre Sebastião, de Avaré, e um pouco mais tarde a Pastoral da Comunicação divulgou a morta da Irmã Maria Aparecida de Oliveira, de 97 anos .

Ela foi uma das 11 religiosas do Convento das Servas do Senhor que se contaminaram em um surto da doença. Outras 3 continuam internadas no HC de Botucatu, uma em estado grave. Além do Padre Sebastião, que morreu neste domingo, outros dois sacerdotes também foram contaminados. Um continua internado na UTI de um hospital privado de Botucatu e o outro se recupera em casa.

“Comunicamos com pesar o falecimento da Irmã Maria Aparecida de Oliveira, aos 97 anos de idade, religiosa da Congregação Servas dos Senhor. Seu sepultamento ocorrerá hoje, 31 de janeiro, às 09h, no Cemitério Portal das Cruzes, em Botucatu – SP, e será restrito apenas aos seus familiares. Não haverá velório. Neste momento de dor, saudades e Esperança na Ressurreição, a Arquidiocese de Botucatu se une aos familiares, religiosas e amigos.”