Botucatu vai distribuir medicamento para minimizar possíveis efeitos da vacina no domingo, 16

Os moradores de Botucatu que forem vacinados no próximo domingo, dia 16, receberão um kit medicamento após a imunização. A informação foi divulgada pela Prefeitura de Botucatu nesta quarta-feira, dia 12.

O kit servirá para minimizar possíveis efeitos colaterais da vacina Oxford/AstraZeneca. Entre os comprimidos que serão oferecidos está o paracetamol.

No Brasil, entre as milhares de pessoas que se imunizaram contra covid-19 até aqui, houve uma incidência baixa de reações às doses.

De acordo com especialistas em saúde pública, a vacina mexe com o sistema imunológico e isso pode trazer vários efeitos colaterais. No entanto, as chances de complicações são pequenas, e não afeta a eficácia dos imunizantes.

Segundo a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), entre as reações comuns da vacina de Oxford/Astrazeneca estão sensibilidade, dor, sensação de calor, coceira, cansaço, dor de cabeça, enjoo, dores musculares e nas articulações, diarreia e sintomas semelhantes aos de um resfriado, como dor de garganta, coriza e tosse.

