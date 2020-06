Moradores de rua levados para o Ginásio e que apresentam dependência química serão atendidos por equipe multidisciplinar

A Prefeitura de Botucatu dará assistência para moradores de rua com alguma dependência química que forem levados ao Ginásio Municipal durante a pandemia. A informação foi publicada na manhã deste sábado, 27, pelo Prefeito de Botucatu, Mário Pardini.

No Ginásio Municipal foram montadas duas estruturas para abrigar os moradores durante a pandemia. No local são oferecidos espaços individuais para dormir com travesseiros e cobertores, além de alimentação na janta e café da manhã.

Segundo Pardini, foi constatado que muitas pessoas que são levadas até o espaço possuem algum tipo de dependência química. Uma força tarefa foi montada para assistir essas pessoas.

“Nossa equipe não descansou até conseguir auxiliar quem quisesse sair desta situação. O Espaço Acolhedor em parceria com o CAPS-AD vai oferecer atendimento integrado com a Assistência Social e a Saúde do Município para ajudar estas pessoas a deixarem a dependência e mudarem de vida”, disse Pardini.

“Através de um grupo multidisciplinar, será oferecido suporte e atendimento adequado. Será uma oportunidade de resgatar a dignidade para que tenham uma vida nova”, finalizou.