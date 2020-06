Moradores abrigados no Ginásio Municipal testam negativos para covid-19

A Prefeitura de Botucatu revelou na noite desta terça-feira, 09, que nenhum morador de rua abrigado no Ginásio Municipal foi testado com coronavírus até o momento. A informação veio através do boletim do Secretário da Saúde, André Spadaro.

A medida foi anunciada no começo desta semana, não apenas com as pessoas abrigadas, mas também os servidores que dão apoio ao abrigo temporário. Outros 8 resultados ainda são esperados e devem ficar prontos nesta quarta-feira.

Também nesta semana a Prefeitura começou a testar idosos abrigados em todas as clínicas e instituições da cidade. As ações começaram pelo Lar Padre Euclides e os resultados ficam prontos ainda esta semana.

No total 290 idosos serão testados. A ação ocorre após surto de coronavírus em duas clínicas da cidade que resultou em 17 infectados e duas mortes anunciadas na última semana.