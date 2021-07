Ministro da Saúde estará em Botucatu para a segunda dose da vacinação em massa

Ação em Botucatu será no dia 08 de agosto, Dia dos Pais

O Ministro da Saúde Marcelo Queiroga estará em Botucatu no dia 08 de agosto, domingo de vacinação em massa na cidade. Neste dia haverá a aplicação da segunda dose da Oxford/Astrazeneca, dentro do estudo de efetividade.

A informação foi dada na noite de quarta-feira, dia 28, pelo Prefeito de Botucatu Mário Pardini. O comunicado também mencionou a liberação de 80 mil doses para esta ação.

São esperadas aproximadamente 67 mil pessoas somente no dia 08 de agosto para a aplicação e o restante para semanas seguintes.

“Liberadas as 80 mil doses para completar a imunização de toda nossa população. Graças a Deus, mais uma missão cumprida, confirmada vacinação em massa para 8 de agosto com presença do Ministro Marcelo Queiroga”, revelou Pardini.

O Prefeito ainda está em Brasília acompanhado do Secretário de Saúde de Botucatu, André Spadaro. Eles novamente tiveram uma audiência com Marcelo Queiroga.

“Aproveitamos a oportunidade para atualizá-lo sobre resultados extremamente positivos, com a expressiva redução da transmissão, número de casos graves e, consequentemente, internações por COVID em nosso município. Agora descansar um pouco da longa e abençoada viagem”, finalizou Pardini.

Estudo de efetividade

A vacinação em massa dos botucatuenses faz parte de um projeto de estudo da vacina produzida pelo laboratório Astrazeneca, Universidade de Oxford e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), elaborado pela parceria entre a Prefeitura, Ministério da Saúde, Governo Federal, Unesp, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu e Fundação Gates.

Nos próximos dias a Prefeitura de Botucatu confirmará oficialmente datas, horários e logística referentes à aplicação da segunda dose da vacinação em massa no Município.