Ministro da Saúde encerra agenda em Botucatu visitando o Hospital das Clínicas

Marcelo Queiroga chegou em Botucatu neste sábado, 15

Após dar início à vacinação em massa da população de Botucatu, que faz parte do estudo clínico de referência mundial da vacina Oxford-AstraZeneca, produzida no país pela Fiocruz, o Ministro da Saúde Marcelo Queiroga visitou na manhã de hoje, 16, o Laboratório de Biologia Molecular (LBM) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB).

A iniciativa do estudo da vacina produzida pelo laboratório AstraZeneca foi realizada pelo infectologista do HCFMB, Dr. Carlos Magno Fortaleza, e contou com a parceria entre Prefeitura de Botucatu, Governo Federal, Unesp, HCFMB e Fundação Gates.

O Laboratório do HCFMB será responsável por analisar e sequenciar as amostras do estudo. A partir destes resultados, será possível entender a real dimensão de como esse imunizante impacta na redução do número de casos, internações e mortes por COVID-19. Estes dados serão referência mundial aos outros países que utilizam esta vacina.

O Ministro conheceu a estrutura do Laboratório acompanhado pelo Superintendente do HCFMB, Dr. André Balbi; pelo Chefe de Gabinete do HCFMB, Dr. José Carlos Souza Trindade Filho; pelo Reitor da Unesp, Pasqual Barretti, pela Diretora da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB), Maria Cristina Pereira Lima e pela Coordenadora do LBM, Rejane Grotto. A comitiva também contou com a presença do Prefeito de Botucatu Mário Pardini, do Secretário da Saúde André Spadaro, representantes da Fiocruz, Oxford, AstraZeneca e Embaixada do Reino Unido no Brasil, além de demais autoridades.

“O ensino e pesquisa de qualidade da Unesp sempre foram destaque, o que capacitou a cidade de Botucatu para receber esta pesquisa” iniciou Marcelo Queiroga. “Conhecer o Laboratório do Hospital das Clínicas de Botucatu nos mostra que este estudo será cumprido com excelência em um hospital público, SUS, altamente capaz de realizar este trabalho. Tenho certeza que o HCFMB faz parte de um sistema de saúde cada vez melhor e mais forte”, disse o Ministro.

Reitor da Unesp, Pasqual Barretti enalteceu a parceria com o HCFMB. “Nossa avaliação até o momento é a melhor possível. A Unesp, a FMB e o HCFMB têm papel fundamental para desenvolver respostas concretas para a contenção da pandemia”.

O Superintendente do HC, Dr. André Balbi, considerou este momento histórico. “Um hospital referência no tratamento dos casos de COVID-19 no Estado que se destaca não só pela sua assistência, mas também com ensino e pesquisa, em um estudo que será mundialmente reconhecido. Parabéns aos idealizadores desta iniciativa. O HCFMB se orgulha de fazer parte deste fato histórico”, finalizou. (Assessoria HCFMB)