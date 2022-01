Mesmo com pico de casos, Botucatu não tem pacientes em UTI e bate 100 mil vacinados com 3ª dose

A eficiência da vacinação em massa em Botucatu está sendo comprovada na prática neste momento na Cidade.

O município que fechou a última semana com 1919 casos novos de covid-19,maior índice desde o início da pandemia, não possui qualquer morador da Cidade internado em UTI dos hospitais botucatuenses. A título de comparação, no último pico de casos na Cidade, ocorrido no dia 12 de junho de 2021, a Cidade fechou com 988 novos casos semanais. Neste período o município chegou a ter 111 internados, sendo 38 pacientes em UTI.

O resultado diferente que vem ocorrendo neste mês de janeiro de 2022 tem justificativa na cobertura vacinal em Botucatu. Nesta terça-feira, 18, a Cidade bateu 100 mil pessoas vacinadas com a 3ª dose (dose de reforço). O número equivale a quase 70% de toda a população.

“Temos trabalhado com bastante empenho para imunizar a totalidade da nossa população. Desde o estudo da vacina Oxford/Astrazeneca, que contou com uma fundamental mobilização dos pesquisadores da Unesp, nossa população tem entendido que vivemos um verdadeiro milagre em nossa Cidade, e tem colaborado para hoje alcançarmos esse importante número”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.

Com duas doses do imunizante, o município chegou a 90,95% da população imunizada, sendo o com maior cobertura vacinal do Estado de São Paulo entre os municípios com mais de 100 mil habitantes.

Segundo dados do ourworldindata.org, se fosse um país, Botucatu só perderia para os Emirados Árabes Unidos entre os países com maior cobertura com a vacinação completa.

“Embora o grande número de casos, devido à característica da nova variante Ômicron, não vemos esse aumento refletido nas internações e nas mortes. Isso demonstra a eficiência da vacina e a importância de cada botucatuense que ainda não se imunizou procurar o quanto antes um posto de saúde. Iniciamos nesta semana a vacinação das crianças de 5 a 11 anos de idade e queremos o quanto antes proteger todas elas”, finalizou o Secretário Municipal de Saúde, André Spadaro.

A Prefeitura de Botucatu continua orientando os moradores da Cidade a manterem as medidas de prevenção a Covid-19, utilizando máscaras, evitando aglomerações e higienizando as mãos com frequência.

