Menino de 11 anos ajuda a salvar a mãe em Botucatu e declara ser fã do SAMU

Garoto havia participado do projeto “Samuzinho” e colocou em prática os ensinamentos recebidos.

Uma mulher, de 43 anos, foi salva graças a intervenção do filho, de apenas 11 anos. O caso aconteceu no final da tarde deste sábado, 05, no bairro Arlindo Durant em Botucatu.

A equipe que estava de plantão no SAMU de Botucatu recebeu um telefonema do menino, desesperado, relatando que a mãe havia desmaiado e estava roxa. As atendentes chegaram a suspeitar de um trote, pela idade do menino, mas continuaram o atendimento.

Diante da gravidade do relato, uma viatura foi envaida até o local informado, com os socorristas Emerson Ribeiro e Carlos Costa, que ao chegarem próximos ao endereço, avistaram o garoto sinalizando na rua.

“Ficamos surpresos, porque ao entrar no local, o menino já havia se preocupado com a nossa segurança e tratou de colocar até mesmo uma focinheira no cão que estava na casa”, disse um dos socorristas.

Realmente a mulher estava desacordada, exatamente como o garoto havia informado. No local, ele alertou aos socorristas que já tinha verificado a glicemia dela, inclusive passando o valor aferido.

“Chequei novamente e realmente estava o valor que ele nos falou. No momento em que eu procurava veia da paciente, o filho dela disse que a veia de sua mãe estoura fácil. Com ajuda do garoto a ocorrência foi um sucesso, e o que chamou a atenção é que ele esteve sempre ali ao lado, beijando sua mãe”, disse o socorrista.

Ao final da ocorrência, já com a saúde da mãe reestabelecida, o menino declarou ser um grande fã do SAMU e que já havia participado do projeto “Samuzinho”, onde aprendeu as atitudes que teve e que tinha até uma miniatura de brinquedo da viatura do SAMU.

“O garoto ajudou a salvar sua mãe, mostrando ser um verdadeiro herói, um socorrista 192 que aprendeu direitinho tudo que foi ensinado, ressaltando a importância do projeto “Samuzinho” e Patrulha da Paz nas escolas”, finalizou o servidor do SAMU.

A mãe foi atendida no local e passa bem.

