Prefeitura de Lençóis investiga internação de criança após vacinação

Menina de 10 anos está internada no Hospital da Unimed de Botucatu

Uma menina de 10 anos foi hospitalizada em Botucatu depois de receber a vacina contra a Covid-19 na cidade de Lençóis Paulista nesta terça-feira, 18.

Segundo relatos ela sofreu um desmaio e foi levada pelos pais ao CMU, Centro Médico da Unimed, em Lençóis Paulista. Em seguida foi transferida para o Hospital da Unimed de Botucatu, que é referência na região.

Haverá uma investigação para saber se há relação do ocorrido, com a aplicação do imunizante da Pfizer.

A Unimed de Botucatu informou que não fornece informações sobre seus pacientes. A Prefeitura de Lençóis Paulista emitiu uma nota oficial sobre o ocorrido. Veja abaixo na íntegra.

NOTA OFICIAL

Na noite de ontem, aproximadamente 12 horas após ser vacinada, uma criança (que neste momento está consciente e estável), apresentou alterações nos batimentos cardíacos e desmaiou segundo o relato do pai, por isso, foi levada à rede de saúde particular para atendimento profissional, onde foi reanimada. A Secretaria de Saúde de Lençóis Paulista, seguindo os protocolos do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Estado, aplicou corretamente a dose infantil da Pfizer, que é aprovada pela Anvisa. A criança possui quadro clínico de asma como comorbidade. A Secretaria de Saúde de Lençóis Paulista está em contato com todos os responsáveis pelas demais crianças vacinadas ontem para acompanhamento. É importante ressaltar que, como o atendimento ocorreu pela rede particular, a Secretaria de Saúde ainda não teve acesso aos prontuários médicos e de atendimento da criança e irá solicitar a documentação oficialmente. A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, através da sua Secretaria de Saúde e da sua Vigilância Epidemiológica, já informou a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, através da Vigilância em Saúde e aguarda resposta e instruções dos órgãos responsáveis. Secretaria de Saúde de Lençóis Paulista – Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

