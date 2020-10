Médicos elegem primeira diretoria Clinica do Hospital Unimed Botucatu Unidade II

Os médicos da Unimed de Botucatu elegeram a primeira diretoria Clinica do Hospital Unimed Botucatu Unidade II. A eleição aconteceu na segunda-feira, 19 de outubro, com duas chapas concorrendo aos cargos de Diretor e Vice Diretor Clinico do Hospital Unimed Botucatu Unidade II, inaugurado em março deste ano.

A nova DC foi eleita pela maioria simples de votos, após 40 dias de processo eleitoral. O pneumologista Dr. André Luis Diarcadia e o anestesista Dr. Daniel Simões ocuparão os cargos respectivamente até outubro de 2022, quando os médicos do Corpo Clinico se reúnem para nova eleição.

“A Diretoria da Unimed Botucatu parabeniza os médicos vencedores da eleição, certa do empenho desses profissionais para o engrandecimento da unidade. Desejamos um mandato feliz e produtivo”, afirmaram o presidente da singular, Dr. Walfrido Oberg, e o diretor administrativo, Dr. Danilo Viani Junior, que já tinham declarado que o H2 estaria em excelentes mãos com a eleição de qualquer uma das duas chapas concorrentes.

O Hospital Unidade II é um dos mais modernos do Estado de São Paulo, com Centro Cirúrgico com 5 salas, UTI e completa infraestrutura de Diagnóstico por Imagem e abriga também o Pronto Atendimento Adulto.

O serviço complementa o Complexo Hospitalar Unimed Botucatu, formado ainda pelo Hospital Unidade I, também com CC com 5 salas e UTIS neonatal e pediátrica e atendimento materno infantil e ginecológico especializado. A Direção Clínica desta unidade é comandada pelo pediatra Dr. José Fernando Pinheiro da Silva e seu vice, o obstetra Dr. Moisés Mendonça Neto