Marcello Lanezza Felício será o novo Secretário de Saúde de Botucatu

Cardiologista foi responsável por comandar a equipe que realizou o primeiro transplante de coração na história de Botucatu

Botucatu terá nos próximos dias um novo Secretário de Saúde, segundo apurou o Acontece Botucatu. Trata-se do cardiologista Marcello Lanezza Felício, que tem atuação destacada no Hospital das Clínicas e Faculdade de Medicina de Botucatu.

Nesta quinta-feira, 21, foi publicado no Diário Oficial do Estado o seu afastamento da autarquia para assumir a Secretaria de Saúde do Município. A Prefeitura não fez ainda o anúncio oficial, mas fontes ligadas ao gabinete do Prefeito Mário Pardini confirmaram o nome ao Acontece Botucatu.

A pasta está sendo ocupada interinamente pela Adjunta Valéria Manduca. A administração Mário Pardini buscava um novo nome desde a saída de André Spadaro no fim de abril, que deixou o cargo para ser candidato a Deputado Estadual.

Até a publicação no Diário Oficial, Felício comandava a Organização de Procura de Órgãos (OPO), responsável por organizar captações de órgãos e distribuições para transplantes no âmbito da sua área de abrangência. O Cardiologista foi responsável por comandar a equipe que realizou o primeiro transplante de coração na história de Botucatu.

Perfil do novo Secretário

Dr. Marcello Laneza Felicio é natural de São Paulo, morou no Paraná e recentemente recebeu o Título de Cidadão Botucatuense. Ele é formado em Medicina pela Universidade Federal do Paraná.

Especialista em Cirurgia Cardiovascular atual na Universidade de Bari na Itália. Quando voltou da Europa ingressou na residência de cirurgia cardiovascular no Hospital Beneficência Portuguesa, na cidade de São Paulo.

Em 2005 chegou para atuar em Botucatu no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. Ingressou na disciplina de Cirurgia Cardíaca em Botucatu.

Foi o responsável pelo credenciamento do HC/FMB no programa de transplantes cardíacos em 2018. A cidade passou a ser conhecida como a cidade do transplante de coração, um trabalho reconhecido internacionalmente pelos resultados da cirurgia e pelas publicações científicas.

Pela atuação de sua equipe, hoje Botucatu é a cidade que mais realiza transplantes cardíacos no interior do estado e está entre as primeiras do Brasil em maior número de transplantes.

Além dos transplantes, as equipes capitaneadas pelo do Dr. Marcello realizam cirurgias para o tratamento de válvulas cardíacas, revascularização do miocárdio e para o tratamento de crianças.

Currículo do novo Secretário

Graduação em Medicina pela Universidade Federal do Paraná.

Cirurgia Cardíaca no Hospital Policlínico de Bari – Itália.

Residência em Cirurgia Cardiovascular na Equipe Dr. José Pedro da Silva, Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo.

Graduação Lato Sensu pela Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência.

Doutorado em Cirurgia Cardiovascular pela Faculdade de Medicina de Botucatu UNESP.

Membro Especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular.

Chefe do Serviço de Cirurgia Cardiovascular do Hospital das Clínicas de Botucatu.

Coordenador do Programa de Transplante Cardíaco do Hospital das Clinicas FMB UNESP.

Membro da Câmara Técnica de Transplante de Órgãos Torácicos da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.

Diretor da Sociedade de Cirurgia Cardiovascular do Estado de São Paulo.

Membro Titular da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos – ABTO (Fonte: Câmara Botucatu)

