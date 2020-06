Mais uma idosa de casa de repouso de Botucatu está contaminada com Covid-19

O Secretário de Saúde de Botucatu revelou durante o boletim divulgado nesta quarta-feira, 10, que uma das idosas das casas de repouso onde houve um surto de Covid-19, e que havia testado negativo para a doença, apresentou sintomas gripais, foi testada novamente e diagnosticada com Coronavírus.

“Ela estava em um quarto individual em um hotel, já em isolamento, por estar apresentando sintomas e hoje ela foi transferida de volta para a casa de repouso, e o estado de saúde dela é estável, com uma boa oxigenação no sangue. Ela terá acompanhamento médico na casa, juntamente com outros idosos que lá se encontram e testaram positivo”, disse o secretário.

Com esse caso, são 18 idosos contaminados, além de 6 funcionários das casas de repouso. Os que não foram contaminados estão isolados em quartos de um hotel da cidade, com acompanhamento médico. Duas pacientes dessas casas de repouso morreram após serem contaminadas pela doença.

Já os 65 testes que foram feitos em idosos do Asilo Padre Euclides, como precaução, ainda não tiveram os resultados concluídos.

Hoje em Botucatu são 404 casos positivos de Covid-19, e 274 recuperados e curados da doença. 6 ainda estão internados no HC e no Hospital Unimed e 115 em tratamento domiciliar, além 9 mortes na cidade por causa da doença. A taxa de ocupação de leitos de UTI do HC é de 20%, ou seja, 6 dos 30 leitos disponíveis. Já o Hospital da Unimed não tem pacientes em UTI.

Confira o boletim em vídeo: