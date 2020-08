Mais um morador de Botucatu recebe alta do HC após covid; taxa de ocupação na UTI é de 70%

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) atualizou neste domingo suas principais informações sobre a covid-19.

Nas últimas 24 horas foi registrada uma alta hospitalar de paciente com diagnóstico confirmado de COVID-19. Trata-se de um homem de 58 anos, morador de Botucatu.

A taxa de ocupação de leitos UTI/Covid no HC agora baixa para 70%, ou seja, com 21 leitos ocupados. Durante a semana esse número chegou quase no limite de sua capacidade com 30 leitos.

Segue abaixo tabela atualizada com número de pacientes internados (casos suspeitos e confirmados) em enfermarias e UTI do HC, além das altas e óbitos confirmados.