Mais dois pacientes de Botucatu recebem alta após cura da covid no Hospital das Clínicas

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) atualizou neste domingo, 26, suas principais informações sobre o coronavírus.

Nas últimas 24 horas foram registradas duas altas hospitalares de pacientes, moradores de Botucatu, com diagnóstico confirmado de COVID-19 . Um homem de 64 anos, com comorbidades e uma mulher de 46 anos, também com comorbidades.

Óbitos

Não houve registros de óbitos por COVID-19.

Segue abaixo tabela atualizada com número de pacientes internados (casos suspeitos e confirmados) em enfermarias e UTI do HC, além das altas e óbitos confirmados.