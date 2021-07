Mais de 66 mil pessoas devem receber a segunda dose da vacina no dia 08 de agosto em Botucatu

Expectativa pela segunda dose em Botucatu

Assim como ocorreu no histórico dia 16 de maio, data em que a cidade de Botucatu foi imunizada contra a Covid, dentro do estudo de efetividade da vacina Oxdord/AstraZeneca, o dia 08 de agosto, um domingo de ‘Dia dos Pais’, será o momento da aplicação da segunda dose, completando desta forma as 12 semanas recomendadas como intervalo entre as aplicações.

O fato foi confirmado pelo Secretário de Saúde do Município, André Spadaro, durante entrevista à Rádio Criativa FM na manhã desta terça-feira, dia 06.

A vacinação em massa será feita em dois dias inicialmente, no domingo 08/08 e no final de semana seguinte, para aqueles que na oportunidade não conseguiram comprovar residência no chamado dia D e se imunizaram nos ginásios Heróis do Araguaia e Paralímpico.

Devem receber a segunda dose no dia 08/08 em todos os colégios eleitorais de Botucatu 66.730 pessoas. Já no fim de semana seguinte são 5,2 mil cidadãos aptos para a imunização nos ginásios de apoio.

Para as demais pessoas que foram vacinadas em datas posteriores, deve ser respeitado o período de 4 semanas, conforme descrito na carteirinha de cada um.

“Importante que pessoa já vá checando onde está a carteirinha com a anotação da primeira dose, vá localizando, pois ela será necessária no dia, vai facilitar. A pessoa não vai mais precisar se cadastrar no site Vacivida, pois já tomou a primeira, já está cadastrada, então isso será muito mais fácil, desde que se apresente também com documento oficial como foto, CPF e a carteirinha que comprove a primeira dose”, disse André Spadaro ao programa Bom Dia Criativa.

Todos no dia 08 de agosto

Atenção para um dado importante: Não haverá vacinação no dia 09/08 (segunda-feira). Todos que foram imunizados no dia 16 de maio, não importando a data que consta na carteirinha, deverão receber a imunização no domingo, 08 de agosto.

“As quatro semanas estarão completas, um dia não fará diferença. Então não haverá o dia 09 para quem recebeu a primeira dose no dia 16 de maio, tudo será feito no dia 08 de agosto”, colocou o Secretário de Saúde.

Colégios eleitorais na vacinação

A logística será basicamente a mesma na grande ação realizada no dia 16 de maio, ou seja, os colégios eleitorais funcionado como pontos de vacinação. Haverá novamente os chamados pontos de apoio durante a imunização da segunda dose.

“Já estamos discutindo isso. Temos uma reunião agendada ainda esta semana com a Justiça Eleitoral, com o Igor (Igor Ignácio – Chefe do Cartório Eleitoral), com o Dr. Bachiega (Marcus Vinícius Bachiega – Juiz Eleitoral), com o Ministério Público também, através do Dr. Paulo Abujamra (Promotor) para justamente a gente fechar esse modelo”, completou Spadaro.

Estudo de efetividade

A imunização faz parte do estudo de efetividade da vacina Oxford/AstraZeneca. A primeira dose foi aplicada em massa no dia 16 de maio, quando mais de 67 mil pessoas receberam o imunizante em um trabalho histórico que reuniu mais de 2 mil voluntários. No total, semanas após, foram 80 mil adultos vacinado.

A vacinação em massa em Botucatu faz parte do projeto de estudo da vacina produzida pelo laboratório Astrazeneca, Universidade de Oxford e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), elaborado pela parceria entre a Prefeitura, Ministério da Saúde, Governo Federal, Unesp, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, e Fundação Gates. A pesquisa quer mapear o sequenciamento genético do vírus na cidade com as várias cepas circulantes.

Todo o processo teve o acompanhamento e auditoria realizadas pelas Forças de Segurança do Município (Guarda Civil Municipal, Polícia Civil e Polícia Militar), OAB Botucatu, Justiça Eleitoral, Ministério Público e Tribunal de Justiça de São Paulo.

