Luta antimanicomial é tema de tribuna livre na sessão plenária desta semana

A sessão ordinária desta segunda-feira, dia 23, contou com um momento de Tribuna Livre, ocupada pela representante do Fórum Permanente Intersetorial de Saúde Mental, Débora Mendes de Araújo. Ela abordou a importância da luta antimanicomial (movimento que é comemorado no dia 18 de maio), que trabalha pelo cuidado em liberdade das pessoas em sofrimento psíquico ou com diagnóstico psiquiátrico. Em sua fala, defendeu os direitos humanos, a democracia, o SUS, a rede de atenção psicossocial e espaços adequados para atender a população.

A palestrante ressaltou o Fórum Permanente Intersetorial de Saúde Mental como local de luta e debate, além do momento delicado de fragilização de direitos, de serviços e de investimentos públicos voltados a essas pessoas que precisam ser acolhidas. No final, chamou os vereadores para serem aliados nesta batalha. “Tratar não é trancar”, disse.

Como é de praxe, os vereadores puderam fazer perguntas e colocações sobre o assunto à palestrante, que respondeu na sequência. Todos se mostraram abertos a continuar os debates sobre a Luta Antimanicomial na Câmara.

O que é a Tribuna Livre?

Espaço destinado à participação popular durante a sessão plenária, pode ser ocupado por representantes de entidades representativas da população, sem fins lucrativos e com existência legal, ou por cidadão acompanhado de abaixo-assinado constando, pelo menos, 50 assinaturas. A ideia é trazer temas de interesse do município à pauta de discussão. Ela pode ser requerida por preenchimento de formulário no site da Câmara. (www.camarabotucatu.sp.gov.br).

Fonte: Câmara Botucatu

Compartilhe esta notícia