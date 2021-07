Liga de Pediatria faz doação de máscaras laríngeas ao HCFMB

A Liga de Pediatria da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB/Unesp) realizou na manhã de quarta-feira (21), a doação de 40 máscaras laríngeas que se destinam a pacientes infantis atendidos pelo Pronto Socorro Referenciado (PSR), Pronto Socorro Pediátrico (PSP) e pela UTI Pediátrica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB).

Os recursos para a compra dos equipamentos vieram de uma campanha de arrecadação promovida durante o 3º Congresso de Emergências do Adulto e da Criança, em 2020, já em meio a pandemia de COVID-19. A entrega do material foi feita ao Dr. Edson Luís Fávero Júnior, coordenador do Pronto Socorro Referenciado do HCFMB; à Dra. Cristina Delambert, médica pediatra e chefe do Pronto Socorro de Pediatria do HCFMB e ao Dr. Fábio Joly Campos, chefe da UTI pediátrica do HCFMB.

Representando a Liga de Pediatria estiveram a coordenadora Dra. Joelma Gonçalves Martin, docente da Disciplina de Medicina Intensiva e Emergências Pediátricas do Departamento de Pediatria, organizadora do Congresso de Emergências do Adulto e da Criança; Mayara Vidal Carneiro, presidente da Liga 2021; Bianca de Souza Correa, presidente da Liga 2020; Ingrid da Silva Santos, acadêmica do curso de Nutrição e do setor de ensino da Liga; Marco Gabriel Tunussi Prezoto, responsável pelas aulas da Liga 2021 e Thanile Lais da Silva, do setor de patrocínio da Liga.

Dra. Joelma destacou o poder de mobilização dos integrantes da Liga de Pediatria que acionaram diversos parceiros em busca dos recursos para aquisição das máscaras. “O congresso de 2020 foi totalmente online, sem cobrança de inscrição. Os alunos trabalharam bastante na divulgação do evento. Ao receberem as doações decidiram usar o valor para atendimento de uma necessidade específica dos serviços. Fico feliz em ver que o nosso congresso, voltado à atualização em emergências, também contribuirá com as unidades que cuidam de nossas crianças”.

O Dr. Edson Luís Fávero Júnior agradeceu à equipe da Liga de Pediatria pela parceria com o PSR e frisou que a doação das máscaras reforçará o caráter de segurança que norteia o trabalho dos profissionais que atendem as crianças em situações de emergência.

“O mais importante é o conceito a ser colocado para equipe sobre a importância do uso desse equipamento durante a assistência aos pacientes que necessitam dessa tecnologia que se faz presente cada vez mais em nosso serviço”.

A chefe do PS de Pediatria atestou que a doação chega em boa hora. “Vai contribuir demais para o nosso serviço. É um material fundamental para atender ainda melhor as nossas crianças. A gente se sente muito grato, ainda mais pelo fato da Liga ter se importado e decidido nos ajudar”, afirma Dra. Cristina.

Dr. Fábio Joly ressaltou a importância das máscaras para o trabalho na UTI da Pediatria. “São equipamentos utilizados, por exemplo, nas situações em que há dificuldade em intubar. A indicação principal é para pacientes com dificuldade de manuseio de via aérea. São equipamentos descartáveis e de um custo alto. Por isso, a reposição desse material é muito importante para garantir o abastecimento do serviço. Tê-lo à disposição pode fazer diferença e salvar a vida da criança naquele momento”.

Também integram a coordenação da Liga de Pediatria e contribuíram para o sucesso da ação: Júlia Ferreira de Oliveira, Tainara de Jesus Amorim, Ingrid da Silva Santos, Márcio Yukio Hirata, Isabella Andreazza de Freitas, Beatriz Cassolatti Graciolli, Mayara Vidal Carneiro, Mariana Medeiros Padula, Ana Carolina de Andrade Rodrigues, Mariana Patti Sanches Coelho, Thanile Lais da Silva, Bianca de Souza Corrêa e Luiza Gun.

Fonte: FMB/Unesp