Laudo de Hospital em Botucatu aponta que bebê morreu por Pneumopatia Aspirativa Crônica

Foi emitido nesta terça-feira, dia 22, segundo reportagem do Portal G1, o laudo necroscópico sobre a morte da bebê de apenas 4 meses na última quinta-feira, dia 17. O fato ocorreu após atendimento no Pronto Socorro Infantil na quarta-feira, 16.

O laudo aponta que a causa do óbito foi uma Pneumopatia Aspirativa Crônica, patologia que pode ocorrer em bebês que aspiram líquidos. A morte aconteceu um dia depois da criança ser liberada do Pronto-Socorro Infantil após atendimento.

A gestão do PS Infantil é feita pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, em parceria com a Prefeitura. O HCFMB deve se reunir com a família ainda nesta tarde para explicar o laudo.

A família fez um boletim de ocorrência na Polícia Civil. A Prefeitura de Botucatu abriu uma sindicância na última semana para apurar o atendimento.

O que dizem os pais, HCFMB e Prefeitura

De acordo com matéria divulgada pelo Portal G1, citando relato dos pais, a bebê foi atendida pelos médicos com falta de ar, na noite de quarta-feira, dia 16. Um raio-X do pulmão identificou uma mancha, que seria devido a uma pneumonia.

Pela alta demanda do dia, os pais disseram que a criança foi liberada com a orientação de que se o quadro piorasse, voltassem a procurar por atendimento. Porém, na manhã do dia seguinte a bebê morreu.

A Prefeitura informou que a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou os primeiros socorros às 10h no dia da morte e prestou esclarecimentos iniciais sobre o fato.

O Hospital das Clínicas informou que, na quarta-feira, dia em que a menina passou pelo atendimento médico, o PS infantil estava com alta demanda de pacientes e o período de espera estava em até cinco horas.

Ainda segundo o HC, a criança deu entrada no PS às 19h09 e foi atendida às 20h53. Ela realizou um exame de imagem às 21h03 e passou por reavaliação médica às 21h42, tendo alta em seguida. O tempo total de atendimento, desde a entrada até a saída, foi de 2h32.

A pneumonia aspirativa, apontada no laudo, é uma infecção do pulmão causada pela aspiração ou inalação de líquidos ou partículas que vieram da boca ou do estômago, atingindo as vias respiratórias, e levando ao aparecimento de alguns sinais e sintomas como tosse, sensação de falta de ar e dificuldade para respirar, por exemplo.

Compartilhe esta notícia