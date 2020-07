Paciente de Botucatu morre por covid-19 no Hospital das Clínicas, diz boletim da Prefeitura

Botucatu registrou nesta terça-feira, dia 07, mais uma morte por covid-19. Segundo boletim oficial da Prefeitura trata-se de paciente adulto de Botucatu, com internação na UTI do Hospital das Clínicas, de acordo com a fala do Secretário Municipal de Saúde, André Spadaro.

O Secretário se limitou a dizer ”paciente jovem” de Botucatu, porém, sem citar a idade. A pessoa tinha outros problemas de saúde, segundo o boletim.

A pessoa estava internada desde o dia 19 de junho no Hospital. Desta forma o total de mortes agora em Botucatu chega a 19 desde o início da pandemia. São 783 casos confirmados no município do novo coronavírus.

Confira o vídeo do Secretário André Spadaro