Jaú vai integrar rede que usa sangue de curados de Covid-19 para tratar pacientes de risco

A rede de transfusão, que já conta com cidades como Araraquara e Santos, é coordenada pelo Instituto Butantan. Em Jaú, o convênio deve ser assinado na próxima semana entre prefeitura, Butantan, Secretaria de Estado da Saúde e Hospital Amaral Carvalho.

O plasma (parte líquida do sangue) doado por pessoas que já tiveram Covid-19, e que desenvolveram anticorpos contra o vírus, será usado para tratar pacientes com a doença que tenham maior risco de evoluir para um quadro grave, como idosos e pessoas com sistema imunológico comprometido.