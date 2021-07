Jaú e Faculdade de Medicina de Botucatu fazem parceria para tratamento de Covid

A pesquisa será conduzida pela doutora Suzana Tanni, livre docente da Faculdade de Medicina de Botucatu

A Secretaria de Saúde de Jaú firmou parceria com a Faculdade de Medicina da Unesp Botucatu (FMB) para o tratamento de pacientes com Covid-19 com terapia inalatória, por meio da utilização de beclometasona, formoterol e glicopirrônio, medicamentos utilizados no tratamento de doenças que atingem as vias áreas, por meio da popular “bombinha”.

Podem participar do estudo, que visa atestar a eficiência do tratamento, adultos a partir de 18 anos que não tenham tomado nenhuma dose da vacina contra a Covid-19 e que estejam nos primeiros 10 dias de quadro infeccioso, desde que apresentem apenas sintomas leves.

A pesquisa será conduzida pela doutora Suzana Tanni, livre docente da Faculdade de Medicina de Botucatu, e também vai analisar o tempo de recuperação dos sintomas da doença após 28 dias de tratamento com os medicamentos, em comparação com cuidados habituais.

O paciente deverá passar por exames laboratoriais de hemograma, coagulograma e de funções hepáticas e renais. Ele será acompanhado por meio de consultas e ligações telefônicas e realizará exames adicionais, como tomografia, para avaliação das funções pulmonares.

