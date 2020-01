Janeiro também é o mês de atenção para a saúde mental e emocional; confira atividades em Botucatu

Além de um mês de conscientização sobre os cuidados contra a Hanseníase, Janeiro também aponta para outro tema bastante importante: a saúde mental e emocional. O “Janeiro Branco” é uma campanha ainda nova, mas que objetiva mobilizar a sociedade mudando a compreensão cercada de tabus sobre a saúde mental e promovendo mais possibilidades a todos os indivíduos.

Estudos apresentados pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde indicam que o país tem um crescimento vertiginoso de problemas relativos à saúde mental e à saúde emocional. Segundo dados de 2017, a sociedade brasileira é a recordista latino-americana em casos de depressão, a campeã mundial em relação à ansiedade e a 4ª colocada em relação ao crescimento das taxas de suicídio entre os jovens da América Central e da América do Sul.

Em Botucatu, todas as equipes das Unidades e Serviços de Saúde do município estarão envolvidas nesta campanha, promovendo atividades em parceria com a equipe do NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família), como orientações em salas de espera, rodas de conversa, atividades de bem estar e reflexão.

“A Campanha vem para chamar a atenção de todos para as questões relacionadas à saúde mental. Promover a conscientização, buscar a reflexão sobre a saúde mental e sobre a saúde emocional das pessoas. Devemos olhar para nossas condições emocionais, para nossa qualidade de vida e, principalmente, para a qualidade emotiva de nossas relações”, afirma o Secretário Municipal de Saúde, André Spadaro.

