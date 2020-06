Jaime Troiano é o segundo convidado da 1ª Conferência de Comunicação Social do HCFMB

A 1ª Conferência de Comunicação Social do HCFMB continua hoje, a partir das 19h, com transmissão ao vivo pelas redes sociais do HCFMB, com a palestra “Porque o propósito é a energia que movimenta pessoas e organizações no século XXI?”.

Saiba mais sobre Jaime Troiano, nosso palestrante de hoje:

Formado em Engenharia Química pela FEI e em Sociologia pela USP. Fundador e comandante, há 26 anos, da TroianoBranding, primeira empresa brasileira dedicada integralmente à gestão de marcas. Tem um programa semanal na Rádio CBN, junto com Cecília Russo Troiano e Milton Jung, e uma coluna quinzenal no portal Mundo do Marketing, além de inúmeras participações no jornal Meio & Mensagem e na revista da HSM. Autor e co-autor de diversos livros, é também ganhador do Prêmio Caboré e um dos membros do Hall da Fama dos Profissionais de Marketing no Brasil.