Irmãos que receberam transplante de coração em Botucatu recebem alta e vão para casa

A família de Noeli Rodrigues de Souza respira aliviada. Os filhos Paloma, 19, e Gustavo, 18, são portadores de uma doença cardíaca rara chamada Doença de Danon e receberam alta do Hospital das Clínicas em Botucatu, nesta quinta-feira, dia 23, após receberam novos corações.

A família é de Garça e os jovens já foram para a casa. Os dois irmãos receberam transplantes de coração há 11 dias. Em um período de 48 horas, ambos encontraram doadores compatíveis e realizaram o procedimento no Hospital das Clínicas de Botucatu.

Gustavo recebeu a notícia de um órgão compatível no estado do Paraná. Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) auxiliou na captação. Enquanto isso, a equipe do Programa de Transplante Cardíaco se mobilizava para realizar o procedimento.

“A pandemia nos faz reduzir algumas cirurgias, devido à lotação de leitos Covid. Mas sabemos também da importância de casos como este. Quando se fala em coração, agimos com ele”, afirmou a Diretora de Assistência do HCFMB, Dra. Erika Ortolan.

Enquanto a mãe Noeli se dividia entre cuidar de Gustavo, que se recuperava na UTI Coronariana do HCFMB, e de Paloma, que continuava seu tratamento em casa, a Organização de Procura de Órgãos (OPO) do HC realizava uma captação de um novo órgão no próprio Hospital. No domingo, dia 11, veio a notícia: após a oferta passar por toda a lista de doadores, apenas Paloma era compatível, e ela realizou o transplante no mesmo dia.

O que até aqui poderia parecer impossível – até para a equipe médica – explica o porquê de se pensar em destino. Dois irmãos conseguiram dois órgãos compatíveis em um intervalo de dois dias. Duas famílias disseram sim à doação de órgãos, salvando duas vidas. Algumas coisas acontecem de um jeito tão inesperado que não dá pra achar que foi acaso, e sim que era pra ser.

Os jovens ficaram sob cuidados da equipe médica do Hospital. Para o Chefe do Programa de Transplante Cardíaco Dr. Marcello Felicio, em tempos tão difíceis, histórias como essa fortalecem.

“Procuramos usar as dificuldades como combustível para vencer os obstáculos. O transplante é uma causa nobre que nos motiva. O sentimento é de gratidão pelas famílias que disseram sim, pelo apoio de toda área administrativa do hospital, que nos ajudou a viabilizar os procedimentos e principalmente por ver que dois irmãos terão uma nova chance”.

“Em meio a pandemia que tomou conta de todos nós e que até hoje só vemos agravar, presenciamos e vivemos histórias inacreditáveis de tão belas: dois novos corações foram transplantados em dois jovens irmãos com a mesma doença cardíaca. O HC e Botucatu tornam-se a mãe que não viu esses filhos nascerem, mas sim, renascerem”, finaliza o Superintendente do HCFMB, Dr. André Balbi.

Sobre o Programa de Transplante Cardíaco do HCFMB

Criado há três anos, o programa de Transplante Cardíaco do HCFMB é atualmente o primeiro centro transplantador do interior do Estado. No total 27 transplantes já foram realizados nesse período.