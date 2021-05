Instituto CUIDA oferece atendimento gratuito para saúde mental em Botucatu

O Instituo CUIDA de Botucatu está divulgando uma nova atividade oferecida à população da cidade: o “Grupo de Acolhimento a Pessoas Enlutadas – Perdas e Luto”. O serviço, que é de graça, é oferecido tanto para quem está sofrendo pelo falecimento de um ente querido, quanto para quem está passando pela separação, divórcio, falência e está com dificuldade em superar a perda.

“O luto é um momento natural nem nossa existência. Mas a pessoa não pode permanecer no sofrimento. Tudo que permanece por muito tempo pode virar algo crônico e vir a desenvolver uma depressão, ou uma psicossomatização como problemas físicos e bloqueios. E diante da Pandemia do Covid-19 temos tido um risco ainda maior de luto traumático. A perda de um ente querido para a Covid-19 merece atenção na condução dada ao enlutado e necessidade de uma rede de apoio que deve ser delicada, sensível, humanizada e terapêutica. Por isso, criamos o “Grupo de Acolhimento a Pessoas Enlutadas – Perdas e Lutos”, disse a Dra. Júlia Coelho, que é coordenadora e fundadora do Instituto CUIDA

Os atendimentos são realizados todos os sábados, das 09h00 às 11h00, de forma on-line pelo aplicativo Google Meet. Por isso, qualquer pessoa, de qualquer cidade, pode ser atendida. Basta que os interessados entrem em contato para realizar o cadastramento para receber o link de acesso, enviando uma mensagem pelo WhatsApp: (14) 99172-4353..

O trabalho

O Instituto Cuida é uma entidade privada, sem vínculos religiosos ou partidários. Uma empesa sem fins lucrativos e de utilidade pública. Realizamos atendimento em saúde mental complementar para pessoas em riscos de suicídio. Para os atendimentos são utilizadas as Práticas Integrativas e Complementares regulamentadas pelo Ministério da Saúde, ou seja, com comprovação científica.

Os atendimentos são realizados por profissionais voluntários, tais como: médicos, psicólogos, psicanalistas, farmacêuticos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais, pedagogos e artesãos. Dentre as atividades realizamos: consultas em saúde mental, avaliação de comorbidades, terapias integrativas, assistência social, orientação de pais e responsáveis, oficinas de artes, horta de plantas medicinais, atividade física ao ar livre, cursos profissionalizantes e palestras em saúde e espiritualidade. Todas as atividades são gratuitas.